Adriana Volpe replica a Manila Nazzaro! Le news ad oggi 30 giugno 2017

Adriana Volpe, le ultime news ad oggi. Adriana Volpe replica a Manila Nazzaro, che aveva parlato di un problema di ‘meritocrazia’ dopo essere stata allontanata da ‘Mezzogiorno In Famiglia’ per lasciare il posto alla collega arrivata da ‘I Fatti Vostri’. “Hai ragione non c’è meritocrazia! Se un anno di conduzione in studio viene paragonato a vent’anni di lavoro”, ha scritto la Volpe su Twitter, facendo riferimento alla differente esperienza in video tra lei e la Nazzaro.

Adriana Volpe accanto ad Ossini per la nuova esperienza in tv.

Poi al ‘Corriere della Sera’ la bionda trentina ha parlato della voglia di ricominciare in un nuovo programma accanto a Massimiliano Ossini: “Sono felicissima perché volto pagina, guardo avanti. Scrivo un nuovo capitolo anche perché inizia una nuova avventura con un conduttore che stimo tantissimo. Siamo amici da tanti anni”.

L'alba di un nuovo giorno …#palinsestirai #mezzogiornoinfamiglia #raidue @massimilianoossini

Di certo non le mancherà Giancarlo Magalli, col quale ha litigato pubblicamente in più occasioni. “Non credo che mi mancherà, ha detto Adriana. Al settimanale ‘Oggi’ Manila Nazzaro qualche giorno fa aveva fatto sapere: “Mi sento vittima di un’ingiustizia”. “Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe. Io da donna mi sono schierata subito dalla sua parte…Non deve mai passare il messaggio che una donna lavora grazie ad aiuti e favori maschili. Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in Famiglia, se lo merita…Ma non devo pagarne le conseguenze io”, aveva spiegato l’ex Miss Italia.