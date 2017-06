Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news sulle condizioni di salute di Rita Bernardini. Migliorano le condizioni di salute di Rita Bernardini, leader del partito Radicale ricoverata la scorsa settimana per un malore cardiaco avuto in seguito a venticinque giorni di sciopero della fame. Gli esami medici eseguiti hanno riscontrato che l’ex deputata ha anche una grave infiammazione alla colecisti che richiede l’asportazione in via laparoscopica dell’organo durante la prossima settimana. Dal mondo del carcere, intanto, arrivano ogni giorno notizie che mostrano i gravissimi problemi in cui versa il sistema penitenziario italiano.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 30 giugno 2017: un poliziotto penitenziario suicida a Milano.

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ha comunicato il suicidio di un poliziotto penitenziario a Milano: “Si tratta di un assistente capo di 45 anni in servizio alla casa circondariale di Opera e impiegato al Nucleo traduzioni e piantonamenti di Milano. Si è tolto la vita poco fa a Milano con l’arma di ordinanza. L’uomo, originario di Calimera, più di vent’anni di servizio nella polizia penitenziaria, divorziato, persona seria e apparentemente tranquilla, è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi nel garage di casa”. Capece riflette sulla tragedia, avvenuta a pochi giorni dall’omicidio – suicidio che ha visto protagonista un’altro poliziotto penitenziario: “Ogni volta la domanda che ci poniamo è sempre la stessa: si poteva fare qualcosa per impedire queste morti? Si poteva intercettare il disagio che caratterizzava questi uomini e, quindi, intervenire per tempo? Allo stato non è possibile dire quali siano state le ragioni che hanno portato l’uomo a questo tragico gesto, e quindi non sappiamo se possano eventualmente esseri anche ragioni professionali”. Il segretario ha concluso con una riflessione: “L’amministrazione penitenziaria non può continuare a tergiversare su questa drammatica realtà. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del personale di polizia penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un’apposita direzione medica della polizia penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti”.