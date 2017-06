Beautiful Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2017 – «Le fantasie omicide di Quinn» – Le anticipazioni di The Bold And The Beautiful edizione italiana, relative agli episodi in onda da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio 2017, mostrano i grandi cambiamenti in atto alla Forrester Creations. Quinn ne diventa presidentessa, mentre Steffy finisce per accettare la nomina di amministratore delegato. Nel dettaglio, le anticipazioni basate sulla trama delle puntate di Beautiful d’inizio luglio, rivelano che quello di uccidere Katie era solo un sogno a occhi aperti della Fuller, gelosa del rapporto d’amicizia di Eric con la minore delle Logan.

Beautiful Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2017 – «L’inutile sfogo di Liam con suo padre»

Secondo le anticipazioni di Beautiful Liam, contrariato dalla proposta fatta da Quinn a Steffy, si sfoga con Bill. È convinto che la donna stia cercando di manipolare la sua fidanzata, per farla tornare tra le braccia di Wyatt. Eric convoca una riunione e annuncia che Wyatt sarà il capo delle pubbliche relazioni. Alla fine dell’incontro, rinnova a Steffy la nomina ad amministratore delegato. La giovane Forrester inizialmente è incerta, poi decide di accettare!