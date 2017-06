Formula1, nuovo appuntamento mondiale dal 7 al 9 luglio: il calendario e le news

La Formula1 torna, con il mondiale 2017, nel fine settimana del 7 – 9 luglio. Fa ancora discutere, intanto, il comportamento di Vettel avuto durante il Gp di Azerbaijan: il suo fallo sul circuito di Baku, che ha procurato una collisione a danni di Lewis Hamilton verrà esaminato dalla Fia. Sarà possibile che vengano erogate delle sanzioni. Non è la prima volta che Vettel rischia una sanzione. Lo scorso novembre insultò i giudici dei Gp del Messico. Vettel, poi, scrisse una lettera di scuse al direttore della corsa Charlie Whiting ed al direttore della federazione Jean Todt. Le scuse furono accettate ma Todt spiegò che nuovi comportamenti scorretti avrebbero portato Vettel davanti al tribunale disciplinare.

Formula1, il calendario della prossima gara mondiale.

Vediamo ora gli orari della prossima gara mondiale di F1, che si terrà in Austria nel fine settimana dal 7 al 9 luglio. Venerdì 7 luglio ci saranno due prove libere, alle ore 10.00 (fino alle 11.30) ed alle ore 14.00 (fino alle 15.30). Le prove verranno trasmesse in diretta su Sky e su Raisport. Sabato 8 luglio ci saranno altre prove libere alle ore 12:00 e le qualifiche alle ore 14:00, in diretta su Rai 2 e su Sky. Domenica 9 luglio alle ore 14:00 ci sarà la gara, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e su Sky.