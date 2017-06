Max Biaggi e Bianca Atzei, le ultime news al 30 giugno 2017

Max Biaggi è stato dimesso dall’ospedale San Camillo di Roma. Il pilota era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un brutto incidente avvenuto Latina, durante le prove del MotoGp, ed è rimasto in ospedale per ben 19 giorni. Il pilota ha ringraziato ai microfoni di Premium Sport tutti coloro che gli sono stati vicino in questi giorni difficili: “La prima cosa che voglio dire è grazie ringrazio tutti i fan e le persone che umanamente mi sono stati vicini. Grazie al chirurgo Giuseppe Cardillo che mi ha operato due volte, a tutti gli infermieri della terapia intensiva e al dottore Claudio Ajmone-Cat che è un grande esempio di chi fa questo lavoro con il cuore. In questi 19 giorni ho rischiato di non esserci più e ho capito che la vita è un dono prezioso e non va sprecata. Ho ripercorso il film della vita e ho capito che ora non devo dimostrare più niente a nessuno”. Che con questo messaggio Max abbia voluto far intendere un suo addio alle corse?

Max Biaggi, l’amore per Bianca Atzei.

Il pensiero di Max va a colei che non lo ha lasciato un attimo: la fidanzata Bianca Atzei. Il pilota è tornato a casa dopo la lunga permanenza in ospedale, e ha postato un lungo messaggio d’amore su Instagram per Bianca, definita angelo ed anima gemella. Un messaggio che fa venire i brividi e che dimostra l’amore immenso che lega Bianca e Max.

Max Biaggi, il post d’amore su Instagram per Bianca Atzei.