Moda estate 2017: le proposte di costumi dei brand Tezenis e Yamamay

Moda estate 2017: le proposte di costumi del brand Yamamay. Siamo addentrati nel clima estivo e il momento di vacanza è sempre più vicino. Molte donne amano essere chic e glamour anche in spiaggia e quindi diamo n’occhiata alle nuove collezioni in tema di costumi. Il brand Yamamay lancia proposte coloratissime e luccicanti con il costume fascia imbottita con ferretto della linea costumi Jasmine Yamamay realizzato in microfibra lucida. Il modello, con fasce incrociate sul davanti e spalline sottili, presenta una stampa all-over multicolore per uno stile moderno e elegante. Da abbinare al costume brasiliana e ai costumi slip della stessa linea. Altra proposta è il costume vela scorrevole della linea costumi Passepartout Yamamay realizzato in charmeuse opaca tinta unita. Il modello, con chiusura sul retro del collo, ha una elegante stampa motivo leopardo sul davanti con strass e paillettes applicate per uno stile unico e inimitabile. Da abbinare ai costumi slip della stessa linea. Molto chic il costume fascia della linea costumi Passepartout Yamamay realizzato in charmeuse opaca. Il modello, con chiusura sul retro del collo, ha paillettes applicate sul davanti per un look frizzante e sbarazzino. Da abbinare ai costumi slip della stessa linea.

Moda estate 2017: le proposte lanciate dal brand Tezenis.

Il brand Tezenis ci fa sognare spiagge bianche e mari cristallini con la nuova collezione di costumi da bagno 2017. Colori e fantasie hawaiane vi porteranno già con la mente alle vacanze o a una giornata in piscina con le amiche. Una nuova collezione pensata per le donne che amano giocare con fantasie e nuance allegre. Bikini e costumi interi disegnati per ogni fisicità. Sapranno valorizzare le donne di tutte le taglie, rendendole sexy e alla moda anche sotto al sole. Un’estate all’insegna dei fiori e delle palme mixati con le classiche righe bianche e blu marinare. Il reggiseno è a fascia con bordi arricciati che valorizzano anche le meno prosperose. Sbarazzina è invece la brasserie abbinata con uno slip con fiocchi in pendant. Grande ritorno anche dello slip da mare a vita alta, modellante e sensualissimo.