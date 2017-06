MotoGp, in attesa del Gp di Germania Rossi parla della vittoria di domenica scorsa. Domenica 2 luglio torna la MotoGp con il Gp di Germania. Si correrà sul circuito del Sachsenring, e vedremo se Valentino Rossi si confermerà vittorioso. La classifica è aperta, Rossi ha così commentato: “Mai come quest’anno la situazione cambia ogni settimana, il mondiale è aperto e noi siamo lì, non tanto lontani. In Germania la pista è diversa, speriamo di essere competitivi anche qui: la cosa più bella è proprio la sensazione che si prova dopo la vittoria. Dicevo che sarebbe durata qualche ora, è andata avanti un giorno”. A guidare la classifica c’è Andrea Dovizioso, ma subito dopo ci sono Vinales, Rossi e Marquez.

MotoGp, Gp di Germania: le prove libere.

Oggi, venerdì 30 giugno, ci sono le prove libere, trasmesse in diretta su Sky MotoGP HD. Le prime prove libere saranno trasmesse alle 9.55 mentre le seconde prove libere ci saranno alle 13.10. Domani, sabato primo luglio, ci saranno le ultime prove e le qualifiche, e domenica la gara.