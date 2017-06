Riforma delle pensioni, età pensionabile ed aspettativa di vita. Il Presidente della Commissione lavoro alla Camera, Cesare Damiano, ha affrontato il tema delle pensioni e delle riforme del sistema previdenziale sull’Huffington post. Damiano ha ricordato le parole pronunciate da Papa Francesco sul trattenimento al lavoro degli anziani e del futuro delle giovani generazioni. Secondo l’esponente dem: “Se non si blocca il meccanismo, che dal 2019 l’età pensionabile salirà a 67 anni e nel (lontano?) 2050 a quasi 70 anni”.

La battaglia fatta per la flessibilità delle pensioni nel 2016 con lo slogan “Agli anziani la pensione, ai giovani il lavoro”, per l’ottava salvaguardia pensionistica e per Opzione donna per Damiano hanno “aperto la strada al verbale sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Governo del settembre scorso”. “Adesso”, ha aggiunto, “l’Ape sociale sta avendo, come prevedevamo, un grande successo. La nostra iniziativa non ha portato a casa tutti gli obiettivi, ma ha aperto un varco importante e deve continuare per realizzare un sistema previdenziale più giusto”

Riforma delle pensioni. Gli obiettivi da raggiungere per Damiano.

Per Cesare Damiano i prossimi obiettivi da raggiungere nella riforma delle pensioni sono: l’aggiunta delle risorse per l’Ape sociale, l’attuazione dei decreti anche per l’Ape volontaria e per i lavori usuranti, l’apertura del confronto con le parti sociali per la fase 2 del verbale, nel quale si propone di affrontare il tema della “pensione contributiva di garanzia” per i giovani e quello dell’innalzamento dell’età pensionistica in rapporto all’andamento della aspettativa di vita.

Ma il fulcro delle riforme, per Damiano, deve riguardare l’età pensionabile:”L’innalzamento continuo dell’età della pensione deve essere cancellato, o rallentato, o differenziato. Nell’ultima legge di Bilancio è stato cancellato per i lavori usuranti. Adesso si tratta di valutare se lo si blocca per tutti o almeno per i cosiddetti lavori “gravosi”. In alternativa di può rallentare il meccanismo del dispositivo. L’anticipo della pensione a 63 anni dovrebbe diventare una misura strutturale e non solo una sperimentazione fino al 2018″, ha concluso.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Le ultime novità.

Come riportato dal “Giornale di Monza”, le richieste d’accesso all’ Ape sociale ed alla misura per le pensioni anticipate dei precoci sono tantissime. Numeri alla mano, in Monza e in Brianza si parla di boom di domande, in quanto a livello nazionale, nei primi quattro giorni, si sono registrate oltre 17mila istanze presentate all’Inps. Marco Colombo, responsabile Inas Cisl Monza Brianza ha precisato:”L’Inps ha già dichiarato che le domande incomplete non verranno accettate. C’è perciò la necessità di avere la consulenza di personale particolarmente preparato. Noi esaminiamo la documentazione, compiliamo la domanda di certificazione del diritto o come lavoratore che ha diritto all’Ape o come lavoratore precoce e la inviamo all’Inps di competenza”.

Pensioni ed Europa. La Commissione lancia i Pepp.

La Commissione europea ha lanciato un nuovo “marchio” per prodotti pensionistici individuali paneuropei per aiutare i consumatori a risparmiare per la pensione. Grazie alla nuova classe di prodotti pensionistici che la Commissione propone di creare, i consumatori europei beneficeranno presto di maggiori possibilità di scelta in materia di risparmio a fini pensionistici.

La proposta intende mettere a disposizione dei fornitori di pensioni gli strumenti per offrire un prodotto pensionistico individuale paneuropeo semplice e innovativo (PEPP). Questo nuovo tipo di pensione individuale volontaria è studiato per offrire ai risparmiatori maggiori possibilità di scelta quando risparmiano per la vecchiaia e per fornire loro prodotti più competitivi.

I PEPP avranno gli stessi elementi standard ovunque essi siano venduti nell’UE e possono essere offerti da un’ampia gamma di fornitori, come banche, imprese di assicurazione, fondi pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento e gestori di attivi. Essi integrano le pensioni statali, aziendali e professionali e individuali nazionali, ma non sostituiscono né armonizzano i regimi pensionistici individuali nazionali. La Commissione raccomanda oggi inoltre, per garantire il decollo dei PEPP, che gli Stati membri concedano a questo prodotto il medesimo trattamento fiscale applicato ai prodotti nazionali analoghi esistenti. I nuovi prodotti serviranno, in ultima analisi, a rafforzare il piano della Commissione per un’Unione dei mercati dei capitali, contribuendo a convogliare maggiori risparmi verso investimenti a lungo termine nell’UE.

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente della Commissione responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: “Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo è una tappa fondamentale verso il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali. Esso ha un enorme potenziale in quanto offrirà una scelta più ampia ai risparmiatori che desiderano risparmiare per la pensione. Stimolerà la concorrenza, permettendo a più fornitori di offrire questo prodotto al di fuori dei loro rispettivi mercati nazionali. Il PEPP fungerà da marchio di qualità e sono fiducioso che permetterà anche di promuovere gli investimenti a lungo termine nei mercati dei capitali.”

Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha affermato: “La proposta di oggi è un ulteriore esempio dei vantaggi che possono derivare dall’attuazione del piano d’azione della Commissione per l’Unione dei mercati dei capitali e dal completamento del mercato unico dei capitali nell’UE. I prodotti pensionistici individuali paneuropei contribuiranno a promuovere la concorrenza tra i fornitori, concedendo ai consumatori una scelta più ampia su dove collocare i loro risparmi. Il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali costituisce anche un elemento importante del piano di investimenti per l’Europa. Sono soddisfatto perché la presente proposta contribuirà anche a convogliare il risparmio verso gli investimenti a lungo termine, contribuendo a realizzare gli obiettivi del piano di investimenti di ammodernamento delle infrastrutture, rilancio della crescita e sostegno della creazione di posti di lavoro.”

Attualmente, il mercato europeo delle pensioni individuali è frammentato e discontinuo. Le offerte sono concentrate in alcuni Stati membri, mentre in altri sono quasi inesistenti. Questa differenza è legata all’esistenza di un coacervo di norme a livello dell’UE e nazionale, che ostacolano lo sviluppo di un mercato UE competitivo e di grandi dimensioni per le pensioni individuali. Il PEPP consentirà ai consumatori di integrare volontariamente i loro risparmi per la pensione, pur beneficiando di una solida protezione. La proposta relativa al PEPP sarà ora discussa in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. Una volta adottato, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.