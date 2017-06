Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli corti saranno protagonisti. I tagli di capelli protagonisti per l’estate 2017 saranno i tagli di capelli corti o super corti, definiti da molte donne comodi e versatili. In estate del resto la praticità è un must e un taglio alla maschietta è facile da gestire. Il “neomilitary” piace e lo testimoniano anche i numerosi post su Instagram. Secondo uno studio dell’Università dell’Arizona, il taglio di capelli corto dona un’allude sicura e professionale. Ai tagli di capelli corti possono poi essere abbinati ciuffi e frange. Per quest’estate il ciuffo diventa leggero , più corto, per valorizzare lo sguardo e gli zigomi. Per chi ha un viso pieno e tondo, è meglio però mantenere la frangia lunga che sfiora gli occhi. Da sapere che il taglio boysh sta bene solo a chi ha i lineamenti regolari.

Tagli di capelli estate 2017: il taglio di capelli boysh.

I tagli di capelli da ragazzi sono al centro dell’attenzione per l’estate 2017. I capelli vengono tagliati alla perfezione per permetterti di cambiare pettinatura ogni giorno. Taglio di capelli corto non significa infatti mettere limiti all’immaginazione. Il taglio di capelli boysh può essere arruffato, rock e sofisticato, unendo l’aspetto trascurato e il tocco girly. Se sui lati i capelli sono corti, bisogna mantenere qualche centimetro in più sulla parte superiore, questo ti permetterà di modellarli sul davanti. Per avere un taglio di capelli boysh più composto basta una riga dritta di lato per darti un look da brava bambina. Il taglio boysh è spesso considerato una pettinatura da ribelle, eppure sa darsi un tono serio e convenzionale. Il taglio boysh rock riesce a dare volume alla chioma, caratterizzato da un ciuffo retrò, definito alla perfezione.

