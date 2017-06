Temptation Island 2017 Ed. 4: ecco il passato di Selvaggia e Valeria a Uomini e Donne

Temptation Island 2017: il passato di Selvaggia e Valeria a Uomini e Donne. È da poco partita la quarta edizione di Temptation Island e lunedì 3 luglio assisteremo alla seconda messa in onda sempre su canale cinque ore 21:20. Una prima puntata dove colpi di scena e forti rivelazioni sono stati protagonisti. Ma vediamo qualche indiscrezione sulle coppie che hanno preso al programma. In tempi non sospetti Selvaggia Roma, la fidanzata di Francesco Chiofalo frequentava il salotto di Maria De Filippi a Uomini e donne, trono classico. Ma c’è di più, perché con lei c’era anche un’altra protagonista di Temptation, Valeria Bigella. Le due fidanzate Selvaggia e Valeria Roma si conoscevano già: la prima corteggiava Alessio Lo Passo (a sua volta ex fidanzato di Giuliana Montanarini), che alla fine non scelse nessuna, mentre Valeria (fidanzata attuale di Alessio Bruno) fu corteggiatrice e poi scelta di Gianfranco Apicerni, anche se la loro relazione durò pochissimo.

Temptation Island 2017: chi supererà la sfida?

Le loro storie insieme a quella di Francesca e Ruben sono le più drammatiche e a rischio. Come proseguiranno queste storie? Ce la faranno a superare le difficoltà o non si capiranno e metteranno fine a tutto? Lunedì 3 luglio verrà trasmessa la seconda puntata di Temptation e scopriremo cosa accadrà a questa coppia, che di sicuro ha già conquistato il pubblico.