Temptation Island 2017 Ed. 4: il daytime e le news di oggi 30 giugno 2017

Temptation Island, il daytime del 30 giugno 2017: la situazione tra Sara e Nicola. Temptation Island continua a catturare la curiosità dei telespettatori, che segue il reality con costanza. Vediamo cosa è accaduto nelle ultime ore alle coppie che partecipano alla trasmissione. Sara e Nicola sono fidanzati da cinque anni, ma Nicola sembra essere attratto dalla tentatrice Antonella. Tra i due ci sono stati dei balli di coppia ed anche delle parole dolci… Nicola si lascerà completamente sedurre dalla giovane tentatrice?

Temptation Island, il daytime del 30 giugno 2017: la situazione tra Francesca e Ruben.

Anche tra Francesca e Ruben sembra esserci aria di crisi. I due hanno partecipato alla trasmissione per volere di Francesca, a cui è scappata questa frase: “stiamo insieme da più di 2 anni, ma non so se lo amo. Niente farfalle nello stomaco, non lo stimo, non mi sento protetta da lui, mi innervosisce in ogni suo gesto e meno male che finalmente qui sono sola”, ha detto. La coppia, dunque, sembra già destinata a spegnersi, ma chissà se Francesca non avrà dei ripensamenti, anche se il web è insorto contro la ragazza.

Temptation Island, il daytime del 30 giugno 2017: Veronica e Antonio, Alessio e Valeria.

Anche tra Veronica ed Antonio le cose non vanno molto bene: la ragazza ha parlato in pubblico della vita privata con il compagno, e non tutto ciò che è stato detto è rose e fiori. Anche Alessio ha ammesso di tentennare riguardo al rapporto con Valeria.