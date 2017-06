Un posto al sole Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2017 – «Uno strano atteggiamento» – Le anticipazioni di Un posto al sole sole relative agli episodi in onda da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio 2017, mostrano che nelle prossime puntate di UPAS, Silvia resta colpita dallo strano comportamento di Renato, contrapposto a quello di Arianna, affrontando le conseguenze dell’incidente al Vulcano. Raffaele discute con Eugenio sul nome da dare bambino che Viola sta per dare alla luce: fra i due tuttavia non c’è accordo.

Nel frattempo le anticipazioni di Un posto al sole riferiscono che Serena non va alla prima dello spettacolo del padre Gigi, lasciando molto perplesso Claudio. Dopo aver letto le recensioni negative sul debutto, tuttavia, parte comunque per Roma. Intanto Marina mette in guardia Matteo, che pensa di essere ormai al sicuro da Roberto Ferri: evidentemente lo conosce poco! Patrizio chiede aiuto a Rossella e Vittorio per riuscire a partecipare a un talent show di cucina, mentre Denis viene spinto a lasciare Napoli dal clan Maiorano. Poi però decide di rimanere per Giulia: lui e la Poggi si dichiarano i loro reciproci sentimenti.