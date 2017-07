A sua immagine, anticipazioni di oggi sabato 1 luglio 2017. Al via da oggi, Sabato 1 luglio alle 17.15 su Rai1, dal bellissimo Parco nazionale delle Cinque Terre il nuovo sabato estivo di “A Sua Immagine”. In questa puntata i telespettatori saranno accompagnati da paesaggi mozzafiato, profumi e colori intensi e natura rigogliosa nella quale si è incastonata l’architettura dell’uomo con le sue attraenti case colorate. Dante, Petrarca, Montale, D’Annunzio sono rimasti incantati da queste bellezze. I cinque borghi marinari sono patrimonio dell’umanità e ogni anno sono milioni i turisti che arrivano per ammirare questi luoghi.

A sua immagine, anticipazioni di oggi sabato 1 luglio 2017: i santuari mariani dell Cinque Terre!

Ma fra le caratteristiche principali che accomunano i borghi delle Cinque Terre c’è anche quella di avere ciascuno sulle proprie alture un santuario mariano. Lorena Bianchetti incontra il presidente del Parco, il rettore di uno dei luoghi di culto e diverse “memorie storiche” del luogo. Fra queste, anche uno dei sopravvissuti al naufragio dell’Andrea Doria.

Alle 17.30, come sempre, spazio a “Le ragioni della speranza”. Per commentare il Vangelo di questa domenica don Marco Pozza sarà a Roma, nel quartiere Tor de’ Schiavi. Come vivono l’estate gli anziani soli, costretti a passare le vacanze in città? Un viaggio nella Capitale semideserta e con i volontari della parrocchia SS. Sacramento che hanno attivato il progetto “Quartieri solidali”.