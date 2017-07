Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2017 – «Luglio, la… Stagione del Cuore!» – Le anticipazioni di “Kiraz Mevsimi” edizione italiana, relative alle trame delle puntate in onda da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio 2017, alle ore 14.45, in prima mostrano che Ayaz cerca di evitare Oyku per rinviare il momento in cui la lascerà, ma Mete lo incalza con ricatti e minacce. Oyku, preoccupata per la freddezza di Ayaz, organizza con gli amici uno scherzo per portarlo a sorpresa nel luogo che ha scelto per il ricevimento di nozze. Secondo le anticipazioni di Cherry Season 2, Mete partecipa allo scherzo nella speranza che Ayaz si decida a lasciare Oyku.

Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 Anticipazioni puntate settimana del 3-7 luglio 2017 – «Senza alcuna spiegazione!»

In effetti le anticipazioni di Cherry Season 2 rivelano che Ayaz lascia Oyku senza spiegazioni, ma lei non si rassegna, è sconvolta ma al tempo stesso è sicura che lui la ami ancora. Presa dalle sue vicende amorose e dal tentativo di capire cosa è successo, arriva in ritardo alla presentazione dei suoi disegni agli americani, dimenticandosi la cartellina a casa di Ayaz. Mete, informato dell’accaduto da Seyma, appena riassunta da Onem, è pronto a sfruttare la situazione…