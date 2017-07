Guida Tv, i programmi tv di stasera, sabato 1° luglio 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di sabato 1° luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Eccoci arrivati al fine settimana con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata relativa ai programmi tv del prime time di oggi, sabato 1° luglio 2017, dei principali canali della tv generalista. Cominciamo come sempre dalla Rai, che sulla sua prima rete propone il mega concerto di Vasco Rossi. Su Rai 2 torna il thriller del sabato sera: stavolta la seconda rete Rai proporrà Nel labirinto del serial killer. Rai 3 ci rallegra con la commedia italiana di Steno Piedone d’Egitto sbirro, con l’indimenticabile Bud Spencer.

La guida tv di questa sera sabato 1° luglio 2017 e le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ed eccoci alle anticipazioni e news sulle reti di Mediaset e Cairo Editore. Su Retequattro, alle ore 21:15, verrà proposto il film The Peacemaker: si parla di uno scontro tra due treni, uno trasporta passeggeri ed un altro armi nucleari. Canale 5 propone il film Vicino a te non ho paura: una donna dal difficile passato si rifugia nel North Carolina ed incontra l’amore. Alle 21:10 su Italia 1 c’è il film Una bugia di troppo. Terminiamo queste anticipazioni con la programmazione in prima serata di La7, dove alle ore 21:10 troviamo l’ineffabile ispettore Barnaby a districarsi tra crimini, misteri e misfatti che allignano nella solo apparentemente tranquilla campagna inglese.