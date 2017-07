Lionel Messi e Antonella Roccuzzo sono diventati marito e moglie a Rosario, in Argentina, coronando il loro bellissimo sogno d’amore. I due si sono sposati in hotel, al City Center di Rosario, con un rito civile davanti ad i figli Thiago e Mateo, di 4 ed 1 anno. I due, dopo la celebrazione, sono usciti fuori dall’hotel per salutare la stampa ed hanno concesso di scattare delle foto in cui si baciavano. I due stanno insieme da dieci anni, ma si conoscono da sempre. Sono, infatti, cresciuti insieme e si frequentano dall’età di 5 anni, in quanto Antonella è cugina del miglior amico di Leo.

Leo Messeri ed Antonella Roccuzzo, i dettagli della festa.

Gli invitati alla festa delle nozze sono ben 260, e tra questi ci sono 20 compagni di squadra di Leo, tra cui Piqué (con la compagna Shakira), Rakitic, Busquets e Luis Suárez. Non ha potuto partecipare all’evento Iniesta, appena diventato papà, e grande assente è stato Maradona. Gli sposi non hanno voluto regali dagli invitati, a cui hanno chiesto di fare una donazione per una Ong che si occupa di persone che versano in difficoltà economiche.

Il menù di nozze consiste in un mix di pietanze argentine, ispaniche e giapponese: è stato offerto, infatti, del sushi.