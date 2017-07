Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 1 luglio 2017. Nuovo appuntamento con il programma itinerante Lineablu, che va alla scoperta dei posti più suggestivi dell’Italia. Da Castiglioncello a Marina di Cecina: il prossimo appuntamento di Lineablu, in onda oggi sabato 1 luglio alle 14 su Rai1, sarà un viaggio lungo la “Costa degli Etruschi”, in Toscana. Un paesaggio di scogliera con piccole baie a fondo ciottoloso che si alterna a cale a fondo sabbioso sino a scomparire sotto il manto di bianche spiagge, una vegetazione di rupe marittima che lascia il posto a quella dunale e retrodunale: da Bocca di Chioma alla foce del Fosso Mozzo, un periplo alla scoperta delle bellezze di una costa eterogenea e variegata. Un approdo ideale con 800 posti barca, un cantiere nautico perfettamente attrezzato, un porto a secco, grandi spazi e moderne infrastrutture per vivere il mare: a Marina di Cecina, le potenzialità del nuovo porto turistico, struttura all’avanguardia che, per la prima volta in Europa, contempla l’utilizzo di energie rinnovabili nel completo rispetto dell’ambiente circostante.

Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 1 luglio 2017: Rosignano Marittimo e Vada.

Quattro chilometri di distese sabbiose caraibiche: da Rosignano Marittimo a Vada, un interessante punto della situazione sulle bianche e “chimiche” spiagge al limite settentrionale della Maremma, ambita e nota meta per tutti i turisti. Un centro windsurf, una scuola di kite e un prestigioso circolo velico: sulle spiagge di Rosignano, lo spettacolare affollamento di vele degli sport del vento. Un parco marino per difendere un habitat di grande pregio naturalistico: tra Cecina e Rosignano, ad una profondità compresa tra i 3 e i 40 metri, le attività di tutela delle Secche di Vada, ecosistema d’elezione per numerose specie ittiche a rischio di sopravvivenza per la pesca professionale, in special modo quella a strascico. Una tradizione di famiglia che lega la pesca con la ristorazione a tutto tondo: a largo di Marina Cecina, a bordo di un peschereccio, per imparare i segreti di un antico mestiere e, una volta a terra, gustare delicate ricette della tradizione culinaria locale.