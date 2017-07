Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, ultime news gossip. Il primo esame universitario da Aurora Ramazzotti con un bel 28. La figlia della Hunziker ha iniziato in maniera brillante il suo percorso universitario, e mamma Michelle ne è stata davvero orgogliosa:”Oggi è un giorno speciale. Oggi Auri ha dato il suo primo esame in Università e ha preso 28! Una materia che temeva molto, ma l’ha portata a casa alla grande. Ogni piccolo successo ti da la forza di alzare l’asticella nella vita e affrontare il prossimo passo con coraggio! Brava Amore miooooooooooooooo! Ti amo@therealauroragram #succsess #beautyfulday #love”, ha commentato su Instagram.

Il video postato da Michelle Hunziker su Instagram.

Federica Nargi, ultime news ad oggi 1 luglio 2017.

I vacanzieri di Formentera qualche giorno fa si sono imbattuti in uno spettacolo sulla spiaggia dell’isola spagnola. Federica Nargi si è improvvisata bagnina per un giorno, con tanto di ‘uniforme’ come i guardaspiaggia della famosa serie televisiva ‘Baywatch’, oggi divenuta anche un film per il grande schermo. La bella Federica, diventata mamma da meno di un anno della piccola Sofia, avuta insieme al compagno Alessandro Matri, ha condiviso uno scatto con il costume intero rosso e il salvagente professionale che usava anche la mitica Pamela Anderson nello show americano anni ’90, in cui si è mostrata in forma smagliante.

Lei a Tgcom ha spiegato di non aver fatto però nessuna dieta particolare per ritrovare la linea dopo il parto. A farle perdere peso, sostiene lei, i primi mesi da mamma, tra i mille impegni anche di lavoro. “Non ho fatto nulla di particolare. Ho continuato mangiare come prima. Credo che i mille impegni, il poco sonno e le tante passeggiate con Sofia siano state d’aiuto. Purtroppo ora non ho molto tempo per me e soprattutto per fare lo sport…”, ha rivelato. Nell’intervista Federica ha poi detto di non stare pensando al matrimonio con il papà di sua figlia. “Per il momento non è l’argomento che affrontiamo”, ha fatto sapere.

#formentera#summer2017 #moodoftheday#baywatch 😂🙈☀️🏊🏼‍♀️⛱🛶 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 23 Giu 2017 alle ore 09:19 PDT

Simona Ventura, ultime news ad oggi 1 luglio 2017.

Simona Ventura si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola questa settimana. La Ventura ha rivelato ha raccontato in passato di essersi sottoposta ad un intervento al seno e di aver fatto ben tre rinoplastiche. Adesso, però, anche grazie all’esperienza del programma ‘Selfie’, la Ventura pare aver cambiato idea sul bisturi e si dice in qualche modo pentita, oltre a promettere che non si rivolgerà mai più ad un chirurgo estetico per il resto della sua vita. “Conducendo Selfie ho imparato molto sull’aspetto psicologico di un cambiamento estetico. Ho capito che della chirurgia plastica potevo farne a meno. Infatti non voglio fare più niente”, ha detto al settimanale ‘Chi’.

Poi nella lunga intervista Simona ha anche ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. “Amo rinascere ogni volta. Quando mi danno per finita tiro sempre fuori il meglio di me. Per me non c’è mai stato niente di facile, la mia vita la conoscono tutti e la mia faccia dice chi sono. Nei momenti di grande successo, come è stato per me negli anni Novanta, devi guardarti le spalle, perché il successo porta al potere e il potere alla solitudine. Ti circondi di persone che ti sembrano giuste, e ne escludi altre. È una fase che ricordo con entusiasmo, ma che non rimpiango”, ha raccontato.”La vita è andata avanti e ho imparato tante lezioni. E voglio vedere quale altro personaggio, dopo i voli che ho fatto negli ultimi 5-6 anni, è tornato a fare quello che faceva prima. Invece, di recente, lasciai la Rai per Sky e poi ripartii da Agon Channel, c’era una bella differenza perché in quel caso ero consapevole del percorso che avevo scelto”, ha poi concluso.

Il video di cucina postato dalla Ventura su Instagram.