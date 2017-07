MotoGp Germania 2017: nuovo stop per Valentino Rossi. Si è conclusa la terza sessione di prove libere del MotoGp di Germania, e Marc Marquez della Honda ha concluso con il miglior tempo: 1’20″745, cioè oltre un secondo in meno delle prove di ieri. Al secondo posto si è posizionato Viñales della Yamaha, ed al terzo posto è arrivata l’Aprilia di Aleix Espargaro. Nuovo stop per Valentino Rossi, che oggi si è nuovamente fermato dopo poche curve, ed è tornato ai box a piedi. Nonostante lo stop, una volta rientrato Valentino Rossi ha guadagnato un sesto piazzamento.

MotoGp Germania 2017: il calendario di oggi, sabato 1° luglio 2017.

Ecco il calendario delle prove di oggi, in diretta su Sky MotoGP HD. Alle ore 9.55 si sono svolte le terze prove libere, e le quarte hanno avuto inizio alle 13.30. Alle 14.10 ci sono le qualifiche in diretta su Sky, con repliche alle ore 16.05, alle 19.30 e alle 23 sul canale 208, mentre alle 17.15 saranno trasmesse su Sky Sport Mix HD.