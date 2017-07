Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip ad oggi 1 luglio 2017

Paola Barale, ultime news. Paola Barale, madrina del Gay Pride di Milano, il Milano Pride 2017, è stata intervistata da Tgcom e ha parlato della sua vita. Innanzitutto del bel rapporto con l’ex Raz Degan, che ha raggiunto in Honduras per l’Isola dei Famosi.”Avevo solo voglia di dare una mano al mio ex compagno e sono contenta anche dal punto di vista professionale perché so di aver fatto un buon lavoro. Abbiamo dato un bel messaggio, un esempio di come si può evolvere un rapporto”, ha spiegato Paola.

Parlando invece di matrimonio, la Barale ha detto di vederlo come una bella cosa, ma lei, dopo un divorzio (da Gianni Sperti, opinionista di ‘Uomini e Donne’), non vorrà mai riprovarci. “Andrebbero rifatte le leggi in generale… Sul matrimonio, poi, non sono ferrata, mi è andata male una volta! Le leggi non sono adeguate, sono stata in ballo sette anni con un divorzio. Ma perché? Il matrimonio è un matrimonio. Mi sposerei anche domani. Il matrimonio non è un confine, credo sia l’inizio di un viaggio meraviglioso. Sono per il matrimonio ma non mi sposo più”, ha concluso.

Paola Barale, le ultime immagini su Instagram al Gay Pride di Milano.

Raz Degan, le ultime news. Al via con un nuovo programma

Degan, dal canto suo, è piaciuto moltissimo al pubblico, soprattutto ai vertici Mediaset che ha deciso di affidargli la conduzione di una trasmissione. Il programma sarà un reality show ed andrà in onda su Italia 1. Il titolo sarà Surviving Raz. Degan sarà il conduttore del programma ed insieme a lui troverà tanti vip, impegnati in una vera lotta alla sopravvivenza, e ambientato in l’Africa. I concorrenti, inoltre, dovranno superare anche gli ostacoli che Raz Degan porrà sul loro cammino, rendendo la sfida ancora più dura ed entusiasmante.

Raz Degan, le ultime immagini su Instagram.

