Riforma pensioni, oggi 1 luglio 2017: pensioni anticipate, Fase due, Ape donna, lavori di cura

Riforma pensioni, le novità ad oggi 1 luglio 2017. Il punto sul fronte pensionistico e previdenziale, con particolare attenzione alle news relative al pensionamento anticipato delle donne, viene fatto, come ogni settimana, da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social(CODS), che parte ricordando le parole pronunciate dal Papa pochi giorni fa e la data importante del 4 luglio, confermata dal ministro Poletti, per l’avvio della fase due di riforma pensioni e del confronto con i sindacati. «Carissime – esordisce la Armiliato – siamo arrivate alla fine del mese di Giugno che ci ha portato, oltre al pensiero di Papa Francesco sulla tutela dei diritti sindacali, anche la data di avvio della cd. Fase2, fase che durante il proprio cammino di confronto e mediazione, vedrà il concretizzarsi delle proposte che saranno inserite nella discussione della prossima legge di bilancio.

Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, confermando l’appuntamento schedulato per il prossimo 4 Luglio, ha voluto ricordare quanto fatto dal Governo su questo fronte, evidenziando che “con gli interventi dell’Ape sociale e volontaria abbiamo introdotto una flessibilità in uscita che può aiutare alcune persone ad arrivare al pensionamento prima e aiutare alcuni giovani a entrare prima nel mercato del lavoro”. (fonte MF-Dow Jones).Tutto ciò conferma la volontà di continuare a percorrere la strada della flessibilità, così come stabilito dal protocollo firmato dalle parti lo scorso settembre, tant’è che anche Il prof. Marco Leonardi, consigliere economico di palazzo Chigi, ha affermato che per il futuro sono auspicabili ” taglio costo del lavoro per giovani; politiche attive per le crisi e allargare APE per la flessibilità del pensionamento senza sfasciare i conti pubblici.” (fonte profilo FB)».

Riforma pensioni e Ape Donna, le ultime dichiarazioni e il punto di Orietta Armiliato del CODS.

Tutto questo per la Armiliato fa ben sperare anche per un’apertura verso la proposta dell’Ape donna sostenuta proprio dal CODS: «E proprio questa ultima assunzione “senza sfasciare i conti pubblici” ci fa pensare che la nostra proposta di pensionamento anticipato che abbiamo battezzato #opzioneAPEdonna, potrebbe essere accolta positivamente poiché rientra in quel perimetro di flessibilità che non va a gravare sulle linee di conto che la Ragioneria dello Stato deve tenere in costante equilibrio. Alla nostra proposta formalizzata qualche tempo fa, Marco Leonardi ha risposto testualmente: “faremo il possibile ma non abbiamo ancora nessuna indicazione su legge di bilancio”, chiaro che le indicazioni e gli orientamenti economici si delineeranno con la ripresa del confronto fra le parti.

Pensioni anticipate e valorizzazione dei lavori di cura, le ultime news ad oggi 1 luglio 2017.

«Per quanto invece attiene la possibile valorizzazione dei lavori di cura, argomento assurdamente contestato da alcune rappresentanti dei Comitati femminili presenti in FB ma inserito a pieno titolo nel verbale sul quale Sindacati e Governo stanno lavorando – rimarca la Armiliato – ricordiamoci che il lavoro svolto dalle donne all’interno della propria famiglia non è un lavoro di mercato e non è socialmente riconosciuto come tale e che la conciliazione tra lavoro formale e responsabilità di cura è uno dei fattori che da sempre hanno determinano la differenza salariale tra uomini e donne e la conseguente diversa situazione previdenziale; sarebbe quindi sano, corretto ed auspicabile un conferimento di pregio e conseguentemente di valore economico, traducibile in un sistema che aiuti le donne a superare lo stato di lavoratrice/disoccupata in attesa di un reddito, arrivando a quella di pensionata in quella che deve essere un’età ragionevole, così come è stato per il passato».