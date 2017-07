Tagli capelli corti che passione! La gallery con i trends capelli dell’estate 2017. Le ultime tendenze per i tagli di capelli corti vedono protagonisti i tagli corti alla garçon, i pixie cut, anche nella variante long pixie. Tra i tagli di capelli protagonista è il bob, nelle due varianti short, asimmetrico, scalato, oppure nella versione allungata, ossia il long bob. I bob verranno impreziositi da schiariture di capelli ed i classici balayage e shatush si adatteranno benissimo ai tagli di capelli medi, in particolare quelli dalle linee mosse.

Tagli capelli corti che passione! Tutti i trends capelli dell’estate 2017

Tra i tagli di capelli medi sempre in auge sarà il bob geometrico, dalle linee nette e precise, accompagnato da una frangia, di ispirazione anni ’60. Altro must di stagione sarà il long pixie, con un ciuffo più allungato, mentre la novità saranno i tagli cortissimi, i rasati. Negli ultimi giorni anche la bellissima conduttrice Paola Barale sembra aver ceduto a questa tendenza, come mostrano le ultime immagini postate sul noto social Instagram.

Tagli capelli corti che passione! I must have della nuova stagione per i capelli.

I tagli di capelli corti offrono una serie di alternative per sentirsi sempre femminili. I tagli di capelli corti sono versatili e si prestano a svariate acconciature, scalature, frisè, ciuffi di diverse lunghezze, schiariture tono su tono per un’estate all’insegna del brio e della vivacità.

