Temptation Island 2017 Ed. 4: il daytime e le news di oggi, sabato 1° luglio 2017

Temptation Island, il daytime di oggi 1° luglio 2017: la situazione tra Nicola e Sara. Torna anche oggi il daytime di Temptation Island con tante novità. Cosa è accaduto in queste ore alle coppie che hanno deciso di partecipare alla trasmissione? Scopriamolo subito! Nicola nelle ultime ore è sembrato molto attratto dalla tentatrice Antonella. Tra i due si sono creati dei momenti di particolare intimità che hanno favorito la confidenza. Il ragazzo ha fatto alla bella tentatrice delle confidenze personali: ha rivelato dei particolari che neanche la sua fidanzata conosceva. Sara, nel vedere questi filmati, si è arrabbiata non poco, tanto da dire che quello visto in video non è il suo fidanzato. Sara, inoltre, è rimasta ferita da alcune parole dette a Nicola da Antonella: “Tu hai tradito”, ha detto. Sara ha iniziato quindi a chiedersi se Nicola l’avesse mai tradita o se, invece, ha tradito qualche sua ex fidanzata.

Temptation Island, il daytime di oggi 1° luglio 2017: la situazione tra Ruben e Francesca e tra Selvaggia e Francesco.

Francesca, intanto, sembra sempre più lontana da Ruben. La ragazza ha confessato di non sapere se prova amore o affetto, ed ha confessato che le è capitato di piangere dopo aver fatto l’amore con lui. Selvaggia e Francesco, intanto, sembrano una delle poche coppie davvero innamorate. Durante la prima puntata, entrambi hanno pianto quando hanno visto i filmati che raccontavano questa prima settimana vissuti, separati, all’interno del villaggio. Si vocifera che Temptation Island 2017 si concluderà con il matrimonio di una delle coppie: che si tratti della coppia composta da Selvaggia e Francesco?