Temptation Island 2017 Ed.4 Anticipazioni News e Gossip – «Scatti ‘Selvaggi’» –Secondo le anticipazioni, le news e soprattutto il gossip di Temptation Island, Selvaggia Roma, fidanzata di Francesco Chiofalo, ha postato su Instagram tre foto che hanno fatto immediatamente drizzare le antenne agli appassionati del gossip sul reality show. Negli scatti in questione si vede la bella romana insieme alle amiche conosciute nel corso della sua avventura in trasmissione, Valeria Bigella e Camilla Mangiapelo. Tempo e modo di pubblicazione provocano tuttavia una ridda di domande, alle quali il tempo darà una risposta quanto prima.

Temptation Island Anticipazioni News e Gossip – «Un falò anticipato?»

Secondo l’ipotesi più accreditata – dalle anticipazioni, dalle news e dal gossip di Temptation Island – Selvaggia, Camilla e Valeria avrebbero abbandonato il reality prima degli altri compagni di gioco dopo aver chiesto o subito un falò di confronto anticipato. Al momento sono partite una serie di verifiche dello staff sugli scatti pubblicati da Selvaggia, che non avrebbe dovuto postarli prima della fine del programma. L’ipotesi è rafforzata dalla rabbia di Valeria nei confronti del fidanzato Alessio Bruno, dal quale si è sentita rivolgere parole brutte e difficili da perdonare, nel corso della prima puntata andata in onda. Sappiamo già dal promo della prossima puntata, invece, che Camilla e Riccardo abbandoneranno il reality prima del previsto dopo la richiesta di Gismondi di poter vedere la fidanzata per un falò immediato. Resta da capire come sia andata fra Selvaggia e Francesco Chiofalo. Forse non male, a giudicare dall’anello – che ha tutta l’aria di essere di fidanzamento – che porta la ragazza nella foto.