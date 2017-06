Una vita Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2017 – «Drammatici contrasti» – Le anticipazioni di Acacias 38 edizione italiana, relative agli episodi in onda da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio 2017, mostrano avvincenti momenti di tensione e colpi di scena, passioni e drammatici contrasti. Questo è quanto propongono le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38, basate sulla trama delle puntate che Canale 5 manda in onda nei giorni di programmazione della soap di qui al 7 luglio alle 14:10.

«L'infame testimonianza di Calanda!»

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 rivelano che Mauro, approfittando dell’assenza di Teresa e di Cayetana – che si trovano a prender parte a una gita, ricatta Oliva, mentre la Sotelo pensa bene di separarsi dell’ingombrante sottosegretario andando a raccontare a Emiliana – la moglie del politicante – di essere la sua amante! Casilda scopre che Calanda ha testimoniato a sfavore di Martín, dichiarando ai giudici che l’ex legionario è stato la vera mente dell’attentato!

«Nozze e disperazione…»

E così, come spiegano le anticipazioni di Una vita, dal momento che la richiesta d’indulto avanzata da Felipe viene respinta, alla povera ragazza non resta che preparare le nozze con il suo amato in carcere al più presto, prima di vederlo morire di garrota. Juliana e Leandro progettano un viaggio in Francia mentre Susana continua ad osteggiare la loro relazione. Ramón, ricattato da Clemente Heredia, invita sua moglie e sua figlia a fare i bagagli in fretta e furia, ma non riesce a evitare la prigione!