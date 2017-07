Uomini e Donne Anticipazioni e Gossip News dell’Estate 2017! Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di quest’estate. Oh yes! È quanto emerge dalle Anticipazioni e Gossip News di Uomini e Donne – terminata la cui stagione – la dama del Trono Over non si è fermata più. Gemma infatti sarà una delle protagoniste del Chi Summer Tour. Lo show toccherà diverse località balneari. Sono previste quattro tappe, durante le quali si potrà vivere da vicino il mondo editoriale del giornale Chi, diretto da Alfonso Signorini. L’appuntamento con la Galgani è davvero da non perdere. Andrà in onda a luglio su Canale Cinque. Nel frattempo, tra un impegno e l’altro, Gemma si gode la sua storia d’amore con Marco Firpo. I due sembrano sempre più innamorati e complici.

Uomini e Donne Anticipazioni e Gossip News dell’Estate 2017! Il “Chi Summer Tour” si Signorini con Gemma e Desirèe!

Gemma Galgani non sarà l’unica della scuderia di Uomini e Donne a partecipare al Chi Summer Tour . Anche l’ex tronista Desirée Popper vi prenderà parte. La ragazza non portò a termine il suo percorso sul trono ma abbandonò la trasmissione perchè non coinvolta da nessun corteggiatore. Alfonso Signorini presenterà l’esclusivo talk show dedicato ai vip. Oltre a Gemma , ci saranno anche Mara Venier e Alessio Bernabei . Grande spazio sarà dedicato non solo al gossip, ma anche alla cultura.