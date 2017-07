Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News dell’Estate 2017 – «Più chiaro di così…» – Luca Onestini e Soleil Sorge è una delle ultime coppie nate nel salotto dell’Amore di Maria De Filippi In questi giorni – come recitano le Anticipazioni Gossip e News dell’Estate 2017 di U&D – si è parlato tanto di una loro presunta crisi e addirittura di una fine della loro storia. I due non hanno né smentito né confermato. Ma a far chiarezza, senza troppe parole, è stato l’ex tronista Luca, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di loro due insieme e ha scritto: “Il mio primo pensiero la mattina, l’ultimo la sera… Manchi” concludendo con il classico e tradizionale cuoricino. Più chiaro di così…

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News dell’Estate 2017!

Le Anticipazioni Gossip e News dell’Estate 2017 di U&D spiegano che Luca e Soleil non si sono lasciati, ma solo momentaneamente separati per alcuni impegni personali. I fan della coppia erano preoccupati perché sui social non venivano più pubblicate foto di coppia. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice fin da quando sono usciti dal programma hanno sempre aggiornato i propri profili con almeno una foto al dì che li ritrae insieme. Aa alimentare il gossip sulla rottura è anche il continuo attacco che i due ricevono da molti ‘haters’: quello di essere falsi e di stare insieme solo per cavalcare l’onda mediatica e approfittare del momento di notorietà. Onestini e Sorgé erano stati invitati da Maria De Filippi a prendere parte all’ultima edizione di Temptation Island, ma i due hanno rifiutato e al loro posto sono partiti Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo.