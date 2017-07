Vasco Rossi ha iniziato il suo mega concerto! Dopo la fervida attesa, ora è pura gioia per i duecentoventimila che al Parco Enzo Ferrari assistono all’evento per festeggiare i suoi quarant’anni di carriera. Il poeta del rock è arrivato intorno alle 18:30 a Modena in elicottero da Rimini. E’ atterrato sul campo di atletica del Parco della Fratellanza, molto vicino al Parco Enzo Ferrari, dove si svolge il Modena Park.

Vasco sorvola la platea e dice: Voglio portare un po’ di gioia!

Vasco, prima di atterrare, ha voluto sorvolare tutta la platea per un saluto ideale ai fan e per avere la visione impressionante dell’area dell’evento, occupata da più di duecentomila persone. In seguito il rocker ha raggiunto il retropalco. Prima di chiudersi nel camerino, ha rilasciato la seguente dichiarazione, riportata da Adnkronos: “Dall’alto era bellissimo. Sono felicissimo. In effetti – buttandola sullo scherzo – il locale stasera è pieno. Questo è un concerto contro la paura: voglio portare un po’ di gioia!”