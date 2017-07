A sua immagine, anticipazioni di oggi domenica 2 luglio 2017 in onda su Rai1

A sua immagine, anticipazioni di oggi domenica 2 luglio 2017. Nuovo appuntamento domenicale con il programma A sua immagine. La fine delle scuole porta gioia agli studenti ma pone anche un interrogativo ai genitori: cosa far fare ai propri figli in attesa della partenza di tutta la famiglia? Le possibilità sono diverse, e il mondo della Chiesa ne propone alcune. Se ne parlerà oggi domenica 2 luglio, alle 10.30 su Rai1, durante la puntata di A sua immagine, in un piccolo viaggio alla scoperta di esperienze che possono formare i ragazzi e aprirgli gli occhi a nuove prospettive.

In studio con Lorena Bianchetti, Gigi de Palo, presidente del Forum delle Famiglie, e il parroco di san Roberto Bellarmino don Nicola Filippi. Insieme a loro si racconterà come si vive l’estate per i più giovani e come si possano trovare alternative “cittadine” alle ferie. Si vedranno infatti i campi estivi, i Grest, le esperienze per i ragazzi gestite dai gesuiti e dal Pime di Milano.

A sua immagine, anticipazioni di oggi domenica 2 luglio 2017.

Alle 10.55 la linea passa alla Santa Messa. La celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dalla chiesa del Cristo Re in Comenduno di Albino (BG). La regia della ripresa televisiva è affidata a Dino Cecconi, mentre il commento è di Elena Bolasco. Subito dopo la celebrazione eucaristica si torna in studio, in attesa come ogni domenica della preghiera dell’Angelus recitata alle 12.00 da papa Francesco in diretta da piazza San Pietro.