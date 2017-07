Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere al 2 luglio 2017. Migliorano le condizioni di salute di Rita Bernardini, ancora ricoverata in ospedale. L’emergenza cardiaca è rientrata, è inoltre da segnalarsi la normalizzazione dell’apporto alimentare. Si ritiene necessario, però, un intervento di asportazione chirurgica della vescicola biliare a causa di una calcolosi della colecisti. L’intervento, che dovrebbe avvenire per via laparoscopica, dovrebbe avvenire in settimana, ma ancora non è stato fissato un giorno per l’operazione.

Un detenuto, G.M., condannato all’ergastolo, aveva la possibilità di vivere in regime di semilibertà e lavorava all’esterno del carcere, ma nei giorni scorsi non è arrivato alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte, al confine tra le province di Cuneo e Savona. Il detenuto lavorava con altri tre compagni che non hanno saputo dare spiegazioni. Le forze di polizia hanno avviato le ricerche in Piemonte ed in Liguria. Non è la prima volta che G.M. evade dal carcere. La prima volta fuggì trent’anni fa approfittando di una licenza premio per buona condotta. La sua evasione fu segnata dal sangue: un nuovo omicidio, di una guardia giurata, il sequestro di una ragazza e diverse rapine. G.M. fu catturato nelle campagne di Mentana e condannato all’ergastolo.