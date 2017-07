Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 2 luglio 2017

Caterina Balivo, le ultime news. Detto Fatto, il programma pomeridiano di successo di Rai2, tornerà nel day time l’11 settembre 2017. Novità e cambiamenti per la trasmissione di Rai2, che per le primissime settimane della nuova edizione vedrà il debutto alla conduzione di Serena Rossi, nota ai telespettatori di mamma Rai grazie alla soap opera Un posto al sole. Pausa temporanea per la Balivo che partorirà ad agosto e proseguirà le sue vacanze per tornare a Detto Fatto nel mese di ottobre.

Il video su Instagram di Caterina Balivo con Giavanni Ciacci ed Elisa D’Ospina.



Il look di Caterina Balivo alla conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai.

Caterina Balivo, presente alla conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti Rai ieri si è mostrata in una splendida forma, con un abito bianco adente lungo al ginocchio, con scollo a barca. La Balivo è apparsa molto sorridente e felice per la nascita del suo secondo figlio e per i prossimi impegni televisivi che l’aspettano dall’autunno.

Best of #PalinsestiRai ✌🏻Buongiorno da me e la mia baby 💞 #caterinabalivo #caterinasecrets #sempreconilsorriso Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 30 Giu 2017 alle ore 00:16 PDT

La bellissima conduttrice sta trascorrendo nel massimo relax le ultime settimane della sua gravidanza, ed ha svelato su Caterina Secrets i consigli per le future mamme: “Pancione? Qualcuno ha parlato di Gravidanza? Chi io? Ahahaha… su #caterinasecrets qualche consiglio per chi come me sta vivendo i mesi caldi con i bebè in grembo!”.

Pancione? Qualcuno ha parlato di Gravidanza? Chi io? Ahahaha… su #caterinasecrets qualche consiglio per chi come me sta vivendo i mesi caldi con i bebè in grembo! Vi aspetto qui: http://www.caterinabalivo.com/30/06/2017/pancione-qualche-consiglio-per-chi-affronta-la-gravidanza-in-estate/ #caterinabalivo #sempreconilsorriso pics by @antonioperfetto Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 30 Giu 2017 alle ore 09:34 PDT