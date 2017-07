Domenico Diele, le ultime news ad oggi 2 luglio 2017. Quando ha travolto e ucciso la 48enne Ilaria era “distratto dal cambio di un cd”. La sua personalità è “dalla non trascurabile pericolosità sociale”. Domenico Diele è un uomo “rivelatosi più volte insofferente alle regole […] la cui consuetudine con gli stupefacenti era già emersa in diverse precedenti occasioni”. Per lui “pure a fronte dello status formale di incensurato”, c’è “un concreto e attuale pericolo di ulteriori condotte recidivanti”.

Questo si legge nell’ordinanza di custodia emessa dal gip Fabio Zunica nei confronti dell’attore delle serie ‘In Treatment’, ‘1992’ e ‘1993’, al quale sono stati però concessi gli arresti domiciliari.

Domenico Diele, le ultime news ad oggi 2 luglio 2017: saltano gli esami tossicologici.

Intanto, Diele si sarebbe fatto trovare con i capelli rasati a zero: non si è potuto, così, sottoporre agli esami tossicologici fissati. Impossibile, infatti, come riporta Telecolore, prelevare i campioni di capelli utili a verificare lo stato dell’attore al momento dell’impatto con lo scooter condotto da Ilaria Dilillo, la donna morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata travolta dall’auto del 31enne che attualmente si trova nel carcere di Salerno. I prelievi, ai quali Diele aveva ad ogni modo la possibilità di sottrarsi, erano stati fissati per venerdì.’ stato impossibile prelevargli il capello necessario per eseguire la perizia. L’esame avrebbe dovuto dimostrare una cosa fondamentale per le indagini, cioè, se Diele avesse assunto eroina e marijuana prima di mettersi alla guida, o se invece – come sostiene – avesse fatto uso di sostanze stupefacenti qualche giorno prima (ha ammesso di essere dipendente da eroina).

Le dichiarazioni di Domenico Diele a poche ore dall’incidente.

Solo poche ore dopo i tragici eventi che hanno portato alla morte della donna salernitana, lo stesso Diele aveva ammesso: “Sono in crisi d’esistenza ma è giusto che soffra, è giusto così”.

Poi avrebbe aggiunto: “Sono eroinomane ma non sono un criminale. In televisione si parla di me come un assassino drogato: non è così. La droga non c’entra con l’incidente. Mi sono distratto con il cellulare. Ho un telefonino che funziona male e per cercare di fare una telefonata ho abbassato gli occhi. Non mi sono reso conto subito, solo quando sono sceso dall’auto ho visto e capito”.