Guida Tv programmi tv di stasera domenica 2 luglio 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di domenica 2 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la commedia Sister Act – Una svitata in abito da suora. Dolores è una cantante che assiste ad un omicidio, e per questo si trova in un grave pericolo. La polizia decide di nasconderla in un convento. Su Rai 2 vedremo Criminal Minds, la seconda stagione, le puntate 1, 2 e 3. Su Rai 3 andrà in onda il film giallo La Spia, un film tratto dall’omonimo romanzo di Jhon Le Carrè.

Guida tv di questa sera domenica 2 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, ore 21:30, il film Assassins. Il sicario RObert Rath vuole ritirarsi, ma riceve un incarico: deve uccidere un uomo d’affari. Su Canale 5 andrà in onda la quinta serie di Una vita. Su Italia 1 vedremo il film Un’estate ai Caraibi, un film pieno di storie d’amore, di morti simulate e tanto altro ancora. La7 propone il film storico Cleopatra.