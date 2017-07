Linea Verde Estate, anticipazioni di oggi domenica 2 luglio 2017. Oggi andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde Estate. Nella puntata di oggi 2 luglio, alle 12.20, Linea Verde andrà alla scoperta del basso Salento, terra ricca di energia e di identità, bagnata da due mari, dove la tradizione e il futuro si abbracciano obbligando giovani e anziani a guardare avanti, a sperimentare, a fare avanguardia per essere competitivi sul mercato.

Linea Verde Estate, anticipazioni di oggi domenica 2 luglio 2017: alla scoperta del Salento.

Federica de Denaro e Federico Quaranta racconteranno un’ Italia di cui andare fieri nel mondo, unica per la sua bellezza, per la sua ritualità millenaria, per il suo mare, le sue coste, le sue antiche masserie, i suoi prodotti, una terra salvaguardata e rilanciata grazie all’istituzione di un parco, quello Naturale Regionale di Otranto-Leuca. Insieme ai conduttori si potrà vedere e assaggiare questa terra per carpirne l’essenza e imparare dalla sua forza.