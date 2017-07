Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le ultime foto e le news gossip ad oggi 2 luglio 2017!

Michelle Hunziker, ultime news. Periodo splendido per la conduttrice Michelle Hunziker, che, negli ultimi scatti su Instagram, si mostra felice accanto al marito Tomaso Trussardi, mentre trascorrono qualche giorno di relax al mare. La tenera immagine accanto al marito è accompagnata dalla dolce dedica:“Chill out with my love… Buon Relax anche a voi!!!! #weekend #chilling #love.”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le ultime foto su Instagram.

Chill out with my love….❤️❤️❤️ Buon Relax anche a voi!!!! #weekend #chilling #love Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 1 Lug 2017 alle ore 01:56 PDT

I due si mostrano rilassati ed innamorati mentre trascorrono un romantico week end al mare. La coppia appare sempre molto affiatata e molto unita. Michelle in questi giorni è particolarmente entusiasta anche dei primi successi universitari della figlia Aurora, che ha sostenuto il primo esame, portando a casa un bel 28!

The two of us….dopo una giornata con le Bebè meravigliose…attimi preziosi insieme…un abbraccio ❤️❤️❤️ @therealtrussardigram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 1 Lug 2017 alle ore 11:50 PDT