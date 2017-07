MotoGP Germania 2017 e Tour De France 2017: oggi domenica 2 luglio 2017 a Domenica Sport su Rai Radio1

MotoGP Germania 2017 e Tour De France 2017: oggi domenica 2 luglio 2017. Nella puntata di oggi di Domenica Sport del 2 luglio, in onda su Rai Radio1, Filippo Corsini darà ampio spazio al Motogp ed al Tour De France. Anche in questa puntata spazio in particolare a MotoGp, Tour de France, calcio. Si comincia alle 13.25 con la presentazione della giornata sportiva. In apertura, le ultime di calciomercato. Dalle 14.00 diretta del Gran Premio di Germania di MotoGp con la radiocronaca di Nico Forletta. Quindi, il Tour de France 2017, con la seconda tappa da Dusseldorf a Liegi (203,5 km). Gli aggiornamenti a cura dell’inviato in Francia, Emanuele Dotto.

Anticipazioni Domenica Sport su Rai Radio1, oggi 2 luglio 2017.

Tra gli altri approfondimenti: il mondo degli agenti di calciatori, finiti al centro di numerose critiche nelle ultime settimane; la vela, con il commento del trionfo di New Zealand nell’ultima America’s Cup; il tennis, alla vigilia di Wimbledon, e poi l’avvicinamento ai mondiali di nuoto di Budapest: stavolta è il turno dei tuffi. Dalle 18.30 fino al termine della puntata, le telefonate degli ascoltatori, cui risponderanno Sergio Brio e Filippo Grassia.