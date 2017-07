Palio di Siena, oggi domenica 2 luglio 2017 in diretta su Rai2 da Piazza del Campo.

Palio di Siena, oggi domenica 2 luglio 2017 in diretta su Rai2. Lo storico appuntamento con il Palio di Siena torna in tv il 2 luglio in diretta, dalle 18.50 alle 20.00, su Rai2. In collegamento da Piazza del Campo, Annalisa Bruchi, racconterà la celebre corsa dei cavalli, coadiuvata da Maurizio Bianchini, memoria storica delle edizioni antiche e nuove della manifestazione senese. La telecronaca sarà arricchita da interviste ai protagonisti e contributi filmati.

Pantera, Onda, Leocorno, Torre, Civetta, Selva, Aquila, Tartuca, Giraffa e Bruco: come da tradizione, saranno dieci le contrade che si sfideranno alla conquista del Palio, il drappellone che da secoli reca in alto l’immagine di Maria Santissima della Chiesa di Provenzano, dove i contradaioli vittoriosi si recano ogni edizione, al termine della corsa, per il ringraziamento.

Anche quest’anno, il premio sarà dedicato ad un evento particolare che la città vuole celebrare: in questa occasione saranno i 200 anni di vita del Teatro dei Rozzi, un edificio che nel tempo ha avuto grande importanza per la cultura cittadina ed ancora oggi è tenuto in vita dalla Accademia dei Rozzi.

Il Palio di Siena è prodotto in collaborazione con Consorzio per la tutela del Palio di Siena. La regia è di Riccardo Domenichini