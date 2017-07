Papa Francesco, l'Angelus di oggi, 2 luglio 2017

Papa Francesco questa mattina reciterà l’Angelus in Piazza San Pietro. In questi giorni, il Papa si è espresso sulla questione di Charlie Gard, il bimbo di 10 mesi con una rara malattia genetica. Dai due mesi di vita si è iniziata a sviluppare la malattia, e si è reso necessario collegare il bambino ad un respiratore. Il piccolo ha già subito gravi danni cerebrali e non è in grado di sentire. I medici e i giudici non vedono possibilità concrete di miglioramento e hanno deciso, per il bene del bambino, di staccare la spina per evitare l’accanimento terapeutico. Vane sono state le proteste dei genitori, che volevano portare il piccolo negli USA per una terapia sperimentale. Il Papa si è espresso con un Tweet: “Difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno d’amore che Dio affida ad ogni uomo”.

Papa Francesco, l’Angelus del 25 giugno 2017.

Durante l’Angelus di domenica scorsa, 25 giugno 2017, il Papa ha ricordato come Gesù ha preparato i suoi discepoli ad affrontare le prove e le persecuzioni che avrebbero incontrato. “Andare in missione non è fare turismo”, ha detto il Santo Padre, che ha ricordato come Gesù ha avvertito i suoi discepoli sul pericolo delle persecuzioni che avrebbero trovato. “Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima. Possono uccidere soltanto il corpo, non hanno il potere di uccidere l’anima: di questi non abbiate paura”. Il Papa ha spiegato che “Non esiste la missione cristiana all’insegna della tranquillità”.