Riforma delle pensioni ed età pensionabile: le ultime news ad oggi 2 luglio 2017

Riforma pensioni, Ape, Fae due: le ultime news. Un’assemblea unitaria tra Cgil, Cisl e Uil per mettere a fuoco la fase due del confronto con il governo sulla previdenza. Si svolgerà, a quanto si apprende, il 13 luglio prossimo a Roma e comincerà a dare corpo a quell’intesa tra sindacati delineata nei giorni scorsi, dopo il primo incontro ‘tecnico’ al ministero del Lavoro che si terrà il 4 luglio prossimo. A promuovere l’iniziativa anche le categorie dei pensionati. Intanto, sul fronte pensioni anticipate e Ape il premier Gentiloni assicura che l’Ape volontaria sarà attuata “entro l’estate”, mentre da ieri alle poste e da domani in banca, verrà erogata la quattordicesima, cioè il contributo straordinario per le pensioni basse.

Riforma pensioni ed età pensionabile, le ultime news ad oggi 2 luglio 2017.

Ad innescare un nuovo allarme tra i sindacati, l’indiscrezione dei giorni scorsi sulla possibilità che l’età di pensionamento, legata alle aspettative di vita dei lavoratori, avrebbe potuto, per effetto di un automatismo previsto per legge, subire un ritocco all’insù. Un’eventualità che ha gelato Cgil, Cisl e Uil che avevano appena dato il via libera all’Ape social, pensionamento anticipato per lavoratori svantaggiati, con cui di fatto il governo aveva rimesso mano ai vincoli previsti dalla riforma Fornero, sempre osteggiata dai sindacati. In procinto di aprire la fase due del confronto sulle pensioni con l’esecutivo con cui parlare di previdenza, si mostrano assolutamente contrari a questa ipotesi, e mettono in guardia il governo.

A dare il là il leader Cgil, Susanna Camusso:”L’eventuale aumento dell’età pensionabile per effetto di un automatismo legato alle aspettative di vita , “che il governo ha fatto filtrare nei giorni scorsi”, suonerebbe non solo come “uno schiaffo ai lavoratori” ma determinerebbe anche “una rottura difficile da colmare” per la “mancanza di coerenza” con quanto garantito dall’esecutivo appena pochi mesi fa. E’ il leader Cgil, Susanna Camusso, dal palco del 18 esimo congresso Cisl a mettere in guardia il governo e ad annunciare che il sindacato è pronto a “mettere in campo tutti gli strumenti perché nello scorcio di legislatura si blocchino gli automatismi e si comincino a dare risposte concrete alle prospettive del sistema previdenziale”. “C’e’ un inciampo in questa fase due: il governo fa finta di niente ma in queste ore ha fatto filtrare che ci sarà un automatismo che porterà ad un aumento dell’eta pensionabile in ragione dell’aspettativa di vita”, spiega Camusso, che non critica la norma che pure esiste quanto la coerenza del governo stesso che prima firma nuove regole sul pensionamento anticipato, l’Ape social, e poi parla di automatismi.

“Se guardiamo la cosa teoricamente esistono norme che li prevedono ma se guardiamo quanto scritto insieme al governo nella fase uno, non e’ vero che tutto questo e’ automatico altrimenti vorrebbe dire che ci siamo raccontati delle cose che non corrispondono alla realtà. C’e’ cioè un problema di coerenza rispetto alla fase uno e di rapporto con lavoratori che aspettano invece una profonda riforma della pessima legge Fornero”. “L’idea che aumenta l’eta’ pensionabile sarebbe come un gigantesco schiaffo ai lavoratori. Si determinerebbe una rottura difficile da colmare e noi abbiamo il dovere collettivo di mettere in campo tutti gli strumenti perché in questo scorcio di legislatura si blocchino gli automatismi e si comincino a dare risposte concrete a prospettive del sistema previdenziale”, conclude.

Riforma pensioni ed età pensionabile, le news di Furlan e Barbagallo.

Per questo, annuncia, il sindacato “ha il dovere collettivo di mettere in campo tutti gli strumenti perché nello scorcio di legislatura si blocchino gli automatismi e si comincino a dare risposte concrete alle prospettive del sistema previdenziale”. Un ‘dovere’ raccolto appunto dalla Cisl di Annamaria Furlan che dal congresso uscirà riconfermata. “Sono assolutamente d’accordo” con Camusso perché “non è assolutamente pensabile un ulteriore aumento dell’età pensionabile. Serve invece una profonda rivisitazione del meccanismo di adeguamento alle aspettative di vita”, dice rilanciando l’invito al governo di dare concreta attuazione a quella fase due del confronto sempre promesso ma mai concretizzato con cui “assicurare una pensione dignitosa ai giovani e il ripristino di meccanismi seppur parziali di aumento e di scatti per le pensioni in essere”, conclude.

E d’accordo è anche la Uil di Carmelo Barbagallo. “Siamo contrari a ripristinare l’automatismo. Ci sembra ridicolo aumentare ancora l’età pensionabile bisogna invece guardare a cosa fa l’Eropa su questo tema”, dice. Ma la ritrovata unità sindacale si estende anche ad un altro dossier caldo sul tavolo del governo: il fisco.