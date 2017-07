Riforma pensioni, oggi 2 luglio 2017: pensioni anticipate, Ape, precoci, fase due, quattordicesima, reversibilità

Riforma pensioni e Ape, le ultime news ad oggi 2 luglio 2017. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite da premier Paolo Gentiloni che sottolinea: “L’Ape sociale ha prodotto già 45 mila domande, sono tante. L’Ape volontaria partirà certamente entro l’estate”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervistato dal Tg1. “Dal mese di luglio c’è una cosa molto importante, che riguarda la cosiddetta quattordicesima, cioè il contributo straordinario per le pensioni basse: 3 milioni e mezzo di pensionati, quelli con le pensioni più basse, avranno aumentato questo contributo o, per un milione e mezzo, lo avranno per la prima volta. È un fatto molto importante. Dobbiamo tradurre i numeri positivi in riduzione delle disuguaglianze”.

Cesare Damiano, presidente della commissione lavoro alla Camera ha rimarcato:”È stata una battaglia dura, che si è accompagnata a quella per le 8 “salvaguardie” e per Opzione Donna. Battaglia che ha aperto la strada al verbale sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Governo del settembre scorso. Adesso l’APE sociale sta avendo, come prevedevamo, un grande successo. La nostra iniziativa non ha portato a casa tutti gli obiettivi, ma ha aperto un varco importante e deve continuare per realizzare un sistema previdenziale più giusto.”

Cesare Damiano e Patrizia Maestri insieme domani per parlare di welfare e lavoro.

L’onorevole Patrizia Maestri, in un post sulla sua pagina Facebook, ha ricordato l’appuntamento con l’onorevole Damiano per domani, in cui si parlerà di lavoro e welfare:”È una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga un’intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti”. Con Cesare Damiano commenteremo anche queste illuminate parole di Papa Francesco. Vi aspettiamo all’iniziativa che abbiamo organizzato per lunedì 3 luglio alle ore 18 con l‘Associazione Lavoro Welfare e Fondazione Arta DS Parma”.

Riforma pensioni, fase due, precoci, opzione donna: le ultime news.

Intanto sul fronte riforma delle pensioni, il 4 luglio si aprirà la seconda fase del confronto tra Governo e sindacati. Nello stesso giorno i lavoratori precoci riuniti nel gruppo 41xtutti lavoratori uniti di Torino ha indetto un presidio davanti alla sede dell’Inps in corso Giulio Cesare. Al presidio, a cui hanno deciso di partecipare anche le appartenenti al Movimento Opzione donna, che continuano chiedere una proroga del regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione per le donne.

Ape donna e pensioni anticipate, la battaglia del CODS per l’approvazione di nuove misure di pensionamento anticipato per le donne.

Intanto, sul fronte pensioni anticipate prosegue la battaglia del CODS per l’approvazione di nuove misure di pensionamento anticipato per le donne. Orietta Armiliato, amministratrice del gruppo rilancia l’ipotesi dell’Ape donna:”Bisogna essere capaci di guardare avanti, comprendere le necessità e adeguarsi al cambiamento. I conti pubblici sono quello che sono e lo stanziamento per la previdenza (pari a 7 miliardi per il triennio 2017-2019) non può soddisfare tutti i bisogni anche se ci piacerebbe e sarebbe assolutamente auspicabile perciò #opzioneAPEdonna, potrebbe essere una buona strada, anzi LA strada, per tutta quella platea femminile che ha necessità o desiderio di raggiungere la quiescenza anticipatamente rispetto alle regole vigenti gravando ma, in maniera sostenibile, sulle casse dello stato”.

Pensioni e retribuzioni, le rivendicazioni del Conapo.

Proseguono sul fronte pensioni e retribuzioni, le rivendicazioni del Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco. “Con un consiglio dei ministri di soli 19 minuti il governo ha trovato i 17 miliardi che servivano per il salvataggio delle banche mentre a noi vigili del fuoco da trent’anni continuano a tenerci sottopagati rispetto agli altri corpi e non ci riconoscono i servizi operativi ai fini pensionistici. I soldi per dare ai vigili del fuoco la stessa dignità degli altri corpi stranamente non si trovano mai, solo pacche sulle spalle e continui rinvii, è una vergogna !”.Lo ha affermato Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei vigili del fuoco.“Per non parlare poi – sottolinea Brizzi – delle condizioni in cui ci fanno lavorare, con mezzi vecchi e in grave sottorganico. La ministra Madia ha finalmente annunciato lo sblocco dei contratti dei dipendenti pubblici dopo 8 anni di fermo ma mancano ancora 1,3 miliardi di euro per i quali bisognerà addirittura aspettare la prossima legge di bilancio di fine anno. Altro che i tempi veloci delle banche . E’ una beffa per chi come noi serve lo Stato a rischio della vita ! ”.

Pensioni di reversibilità e quattordicesima, ultime news.

Le ultime novità sulle pensioni vengono sottolineate dal sito Studio Cataldi, che ricorda come da luglio, circa 3,57 milioni di pensionati del nostro paese percepiranno la nuova quattordicesima, che sarà più cospicua e rivolta a un maggior numero di beneficiari rispetto al passato. Il noto sito giuridico fa delle precisazioni in merito alla questione se tale la somma aggiuntiva spetterà anche ai superstiti che percepiscono la reversibilità. Laddove il coniuge superstite sia titolare sia di pensione diretta che di pensione di reversibilità, la quattordicesima gli spetterà solo con riferimento al primo trattamento e non con riferimento al secondo. Diverso è il caso in cui il superstite sia titolare solo della pensione di reversibilità: in tale ipotesi, infatti, la quattordicesima gli spetterà sulla pensione ai superstiti, secondo importi inferiori a quelli che sarebbero spettati al defunto. Presupposto necessario è il fatto che il superstite deve comunque avere 64 anni di età e non possedere redditi superiori a due volte il trattamento minimo Inps.

Welfare integrato: risposte innovative ha bisogno di protezione, salute e serenità finanziaria delle famiglie.

All’esigenza, sempre più pressante per molti italiani, di proteggere la propria salute e di garantirsi la serenità finanziaria in prospettiva della vecchiaia, anche le compagnie di assicurazione sono chiamate a trovare soluzioni di welfare integrato che vadano a colmare il grande vuoto che si è aperto nel mercato. Servono soluzioni trasversali, capaci di adattarsi nel tempo alle mutate condizioni che il ciclo della vita determina per l’individuo e la famiglia, volte a tutelare la salute, gli imprevisti e l’accumulo nel tempo di un capitale finanziario a fini previdenziali. Con l’intervento di esperti e la presentazione di soluzioni concrete in risposta a situazioni individuali e familiari differenti, i temi del welfare integrato saranno approfonditi con i giornalisti nel corso di un press lunch in programma martedì 4 luglio a Milano, presso lo Studio Legale Taurini & Hazan in Largo Augusto, 3 alle ore 12.30.

“Welfare integrato: un nuovo approccio sul mercato italiano”: questo il titolo dell’incontro, nel quale si parlerà di prevenzione, protezione e risparmio. Il Ceo e direttore generale di CF Assicurazioni, Michele Cristiano, e il responsabile della divisione marketing, Giancarlo Silvano, entreranno nel merito dei bisogni del mercato e delle risposte strategiche e di prodotto della compagnia di assicurazioni, di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza. Maurizio Hazan, fondatore e managing partner dello Studio Legale Taurini & Hazan, analizzerà il nuovo ruolo delle assicurazioni nel welfare integrato. Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza, l’Associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementare, rilancerà il tema del welfare integrato sul quale Assoprevidenza è fortemente impegnata con la realizzazione di studi e ricerche e proposte concrete di interventi.

Cupla Toscano. Le priorità: pensioni, servizi socio sanitari, i nuovo Lea e il rilancio dei coordinamenti territoriali

Le organizzazioni che compongono il Cupla, (sindacati dei pensionati del lavoro autonomo) della Toscana, – Cna Pensionati; Associazione Anap; Associazione 50&Più; Associazione Fipac; Federazione Fnpa; Associazione Anp Cia Toscana; Federpensionati Coldiretti; Sindacato Pensionati Confagricoltura, nell’ambito della prevista rotazione, – hanno concordato di assegnare all’Anp Cia il coordinamento del Cupla Toscano, che lo eserciterà attraverso il suo presidente regionale Alessandro Del Carlo e con il segretario regionale Enrico Vacirca nelle diverse funzioni che si renderanno necessarie.

«Il Cupla della Toscana – commenta il coordinatore Alessandro Del Carlo – nella funzione di rappresentanza degli interessi dei pensionati associati e più in generale nella tutela delle persone anziane, conferma l’impegno di natura politico sindacale, nella rivendicazione di un sistema dei servizi socio sanitari che sia all’altezza delle esigenze dei pensionati e degli anziani di tutti i territori della regione, al fine anche di superare limiti, criticità, carenze e inefficienze, soprattutto in relazione al processo di cambiamento dovuto alla recente legge di riforma del sistema sanitario toscano. In particolare i temi relativi all’individuazione dei distretti socio sanitari, dei presidi ospedalieri, della realizzazione delle Case della Salute, della prevenzione, dei servizi socio sanitari in generale e in particolare nelle aree rurali e montane della regione, costituiscono alcuni temi sui quali il Cupla Toscano ritiene di dover rivolgere il proprio impegno».

Come ad esempio sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), dove ci sono importanti novità soprattutto riguardo alle prestazioni previste verso gli anziani, si pone il problema della conoscenza per la corretta attuazione. In tema di pensioni Il Cupla della Toscana è impegnato a sostenere sul territorio regionale tutte le iniziative che il coordinamento nazionale sta portando avanti in materia di miglioramento delle prestazioni pensionistiche, e comunque ove necessario intenderà svolgere a riguardo anche una funzione di stimolo e di sollecitazione.