Sereno Variabile Estate, anticipazioni oggi domenica 2 luglio 2017: tappa in Sardegna, sulle spiagge di Chia

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi domenica 2 luglio 2017. Nuovo appuntamento oggi con il programma Sereno Variabile Estate. Si torna in Sardegna, ancora nella provincia di Cagliari, e si punta decisamente a Sud, esplorando l’area di Pula, della zona archeologica della antica città di Nora con “Sereno Variabile“. In compagnia di Osvaldo Bevilacqua si visiteranno le spiagge bianche di Chia con le sue dune, incontrando da vicino i depositari di antiche tradizioni gastronomiche e vitivinicole. La puntata, in onda domenica 2 luglio, alle 13.45, su Rai2, sarà nel segno di Legambiente con la testimonianza di una battaglia vinta: sotto la Torre di Chia una vasta area di spiaggia che negli anni era stata praticamente cancellata da un parcheggio, ora è stata restituita al mare e al turismo. Un turismo che deve essere molto responsabile e saper convivere con la Storia.

Sempre a Chia infatti, dalla sabbia, dopo una mareggiata, è affiorata una antica tomba fenicia, primo reperto di un importante sito che sarà oggetto di scavi nei prossimi anni.Sarà un probabile approdo restituito a quella “Rotta dei Fenici” che il prof. Antonio Barone, ospite del programma, sta promuovendo nel nome di un Mediterraneo portatore di pace e cultura e non solo di lutti e tragedie.Le telecamere di Sereno Variabile entreranno poi in una tipica casa del Campidano e in particolare nella cucina, dove si conosceranno i segreti del più temibile rivale del cous cous, la famosa fregola sarda. In chiusura, un brindisi con i vini protagonisti del territorio, gli ambasciatori del Sulcis, il Carignano e il Vermentino prodotti a Santadi e invecchiati nelle famose cantine.