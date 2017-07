Speciale L’Arena, anticipazioni di oggi domenica 2 luglio 2017: le più eclatanti liti della tv.

Speciale L’Arena, anticipazioni di oggi domenica 2 luglio 2017. Massimo Giletti torna a parlare delle grandi liti da piccolo schermo e ospita alcuni protagonisti dei casi più eclatanti di una tv che perde il controllo (ma alza lo share) nello Speciale L’Arena in onda domenica 2 luglio, alle 14 su Rai1. Si parte dallo storico scambio di battute al vetriolo tra Katia Bellillo (allora Ministro delle Pari Opportunità) e Alessandra Mussolini che, ospiti di Bruno Vespa, arrivarono addirittura alle mani, facendo impennare lo share fino ad un incredibile 73%. Oggi, a distanza di anni, le due parlamentari racconteranno ai microfoni de L’Arena la loro versione dei fatti. Saranno disposte a fare un passo indietro?

Vladimir Luxuria, protagonista di accesi confronti televisivi, parlerà del suo memorabile scontro con Alessandra Mussolini, che apostrofò la transgender con un irripetibile insulto sessista, mentre Ignazio La Russa si confronterà con David Parenzo, suo antagonista in un recente duello Tv. Pace fatta? Ospite in studio anche il conduttore Giancarlo Magalli, per raccontare altre storiche liti, come quella fra Vittorio Sgarbi e Roberto D’Agostino che, ospiti di Pippo Baudo, si scambiarono una serie di pesanti insulti sulle rispettive “qualità” accademiche.