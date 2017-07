Tagli capelli corti e pixie cut biondo platino per l'estate 2017!

Tagli capelli corti e pixie cut biondo platino. Tagli di capelli corti per l’estate 2017, e per chi vuole osare fino in fondo colorazioni particolari, come il biondo platino, per stupire con classe ed eleganza. Molto gettonati saranno i tagli di capelli pixie cut, nella versione “tousled“. I nuovissimi hairstyle corti di capelli lanciati da dive e modelle si presentano infatti molto scompigliati, con sfilzature decise e a tratti estreme. Il pixie cut è più che mai glamour, portato con ciuffi tousled pettinati sul davanti, e con leggere ondulature.

Bellissimo pixie cut cortissimo, colore biondo platino per la ballerina Giulia Pauselli, fidanzata di Marcello Sacchetta di Amici. La splendida Giulia sperimenta anche acconciature con treccine per il suo taglio di capelli pixie di tendenza, per un’estate tutta all’insegna dell’originalità e dello stile.

