Tagli capelli corti e rasati estate 2017, il nuovo look di Paola Barale

Tagli capelli corti e rasati estate 2017, il nuovo taglio di Paola Barale ad opera di Mauro Situra. Paola Barale sorprende con un nuovo look. La bella showgirl bionda ha scelto un nuovo taglio di capelli per l’estate 2017: si tratta di uno degli haircut di maggiore tendenza per la bella stagione, vale a dire un taglio corto con rasature sopra la nuca, un undercut. Paola si è affidata all’ hairstyle Mauro Situra, che con mani esperte e sicure ha realizzato un taglio all’ultimo grido. La Barale ha postato un video del momento del taglio su Instagram, e ad un certo punto, vedendo i ciuffi che le cadevano sulle spalle, la si sente dire a Mauro Situra: “Mi fido, sai che ti amo molto!”.

Tagli capelli corti e rasati estate 2017, Paola ed il suo nuovo look.

A fine video si può ammirare Paola in tutta la sua bellezza: il taglio le dona davvero molto, donandole un’aria raffinata ed allo stesso tempo sbarazzina ed alla moda.

Tagli capelli corti e rasati estate 2017, il video del taglio di Paola Barale.