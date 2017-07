Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news. Domani sera andrà in onda la seconda puntata del programma di successo di canale5 Temptation Island 2017 Ed. 4. Un selfie postato su Instagram nell’aeroporto di Cagliari ha scatenato la curiosità dei fans. Pronte a fare ritorno a casa, Selvaggia Roma, Camilla Mangiapelo e Valeria Bigella, per il momento senza dolce metà. Come saranno andate a finire le loro storie nel corso del reality?

Temptation Island 2017 Ed. 4, gli interrogativi di Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia dal suo canto alimenta la suspence con un post sibillino pubblicato su Instagram, in cui si pone una serie di interrogativi amletici:”Oggi è così … nuvoloso e quindi un pó malinconico … come vedere questo villaggio senza più i nostri ragazzi … come sarà andata a finire? Lunedi sera in onda la seconda puntata … #temptationisland #witty #summervibes #instagramer #instamediaset #mediaset #vibes #summerlove #2starcollection #tee4twotshirt #sardegna #”.

Intanto, Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia, ancora in Sardegna, come sottolinea il conduttore postano un selfie dalle splendide spiagge della Sardegna:”noi siamo ancora qui … 💪🏻🌴… #temptationisland #witty #mediaset #canale5 #instabeach #instamediaset #instagramer #vibes #summerlove #raffaellamennoia #isola #island @raffaellamennoia #workinprogress”.

La seconda puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 sarà ricca di avvenimenti, come preannuncia lo stesso Bisciglia su Instagram:”questo che vedete è esattamente la metà di ció che vi dovró raccontare nella seconda puntata … buona serata a tutti … ci vediamo lunedi … #temptationisland #witty #canale5 #mediaset #instabeach #summerlove #vibes #instamediaset #instatemptationisland #sardegna #voiconnoi #instagramer #”.