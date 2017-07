Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime del 2 luglio 2017: la situazione tra Camilla e Riccardo e tra Valeria ed Alessio. Ad appena un giorno da una nuova puntata serale di Temptation Island 2017 Ed. 4, vediamo le ultime news e gli aggiornamenti dei protagonisti con un nuovo daytime. Sembra che Riccardo e Camilla si vedranno, per decisione dell’ex tronista, durante l’ultimo falò, e la cosa non prospetta niente di buono: la ragazza, infatti, appresa la notizia del volere di Riccardo, è scoppiata in lacrime, e secondo alcune discrezioni i due ragazzi, concluse le riprese della trasmissione, non sono tornati a casa insieme. Alessio, intanto, ha confessato alla tentatrice Carmen che a mancargli è più il gatto che la fidanzata Valeria. “Non sono sicuro di amarla e di volerla come madre dei miei figli”, confessa infine Alessio. Valeria, nell’udire queste parole, è quasi incredula. Come reagirà?

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime del 2 luglio 2017: Selvaggia posta delle foto con Camilla e Valeria.

Sull’Isola, intanto, non nascono solo nuove passioni, ma anche amicizie vere, come quella nata tra Camilla e Selvaggia. Una volta tornata a casa, Selvaggia ha scritto sui social di Camilla: “Sull’isola si trovano le amiche! Ti amo grazie per tutto. La mia Camilla”. Sui social, inoltre, Selvaggia ha pubblicato delle foto con le nuove amiche Camilla e Valeria. Come da regolamento, i protagonisti di Temptation Island non dovrebbero postare le foto almeno fino alla fine della messa in onda del reality, per non far trapelare cosa è accaduto durante le registrazioni. Che le tre ragazze abbiano, dunque, abbandonato la trasmissione?

Temptation Island 2017 Ed. 4, le anticipazioni della seconda puntata di domani, 3 luglio 2017.