Tu sì que vales 2017, ultime news ad oggi 2 luglio 2017 e conferme

Mara Venier, a Roma per le registrazioni di Tu sì que vales. Mara Venier aveva programmato l’estate fuori dall’Italia: aveva infatti intenzione di partire per Santo Domingo, dove il marito Nicola Carraro ha acquistato una bellissima villa. I piani, però, sono cambiati. Mara Venier è rimasta a Roma perché Maria De Filippi l’ha voluta nuovamente nella trasmissione “Tu sì que vales”. Mara ha accolto con entusiasmo questa proposta: “Intanto avevo detto che non avrei lavorato e invece si ritorna con grande gioia a Tu sì que vales. Cominciamo a registrare adesso, avevo già fatto i biglietti per Santo Domingo e invece devo buttarli via. Non ci pensavo più tanto, dopo tre anni di grandissimo successo mi sono detta magari stanno pensando a qualcun altro”.

Mara Venier, la vacanza a Santo Domingo.

Mara ha spiegato che raggiungerà Nicola solo dopo la fine delle registrazioni: “Dopo le registrazioni di Tu sì que vales andrò a Santo Domingo per un mese e mezzo, abbiamo comprato una bella casa dove invito tutti gli amici. Come Cristiano Malgioglio, così potrà incontrare Jennifer Lopez che è una mia vicina. C’è una bella allegria, si conduce una vita semplice, è tutto molto piacevole. Come piace a me”.

Mara Venier, la gioia per il nipotino appena arrivato.

Per la Venier questo è proprio un periodo d’oro: in famiglia c’è stata una bellissima sorpresa, l’arrivo del nipotino: “È una gioia infinita, non me lo aspettavo. All’improvviso è arrivato Claudietto e sono esplosa d’amore. Quando si passano dei periodi di sofferenza e dolore, dove stai a contatto con le cose drammatiche e tristi, sto parlando della perdita di mia madre e poi arriva questo bimbo capisci qual è il senso della vita: tutto va avanti, tutto continua e credo che in qualche maniera qualcuno dall’alto me lo abbia mandato perché è una gioia immensa. Non vedo l’ora di tornare a Roma per spupazzarlo”.