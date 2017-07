Vasco Rossi: boom di ascolti tv, ma non mancano le polemiche social dei fans! Ecco perchè

Vasco Rossi, i primi commenti su Facebook. “E’ stata la tempesta perfetta”. Così Vasco Rossi definisce, il giorno dopo, la lunga e magica serata al Modena Park per i suoi 40 anni di carriera. “E’ una grandissima soddisfazione. Ma soprattutto devo sempre ringraziare questa mia ‘combriccola’ pacifica che ha invaso Modena, capitale del rock per un giorno. Abbiamo portato un po’ di gioia”, ha aggiunto ancora la rockstar. La soddisfazione è anche per il successo social. Sono state infatti milioni le visualizzazioni delle foto su Facebook della marea umana che ha invaso il parco Ferrari. La trasmissione La notte di Vasco è stata premiata dagli ascolti, registrando su ben 5.633.000 telespettatori, con uno share del 36,14%.

Le polemiche dei fans per la mancata trasmissione integrale del megaconcerto di Vasco Rossi.

I fans di Vasco Rossi, rimasti a casa davanti ai teleschermi si sono lamentati, come sottolinea Repubblica, con migliaia di post sui social, in particolare dell’assenza della trasmissione integrale delle canzoni, che però sarebbe stata impossibile perché l’organizzazione aveva ceduto i diritti della diretta completa solo ad alcune sale cinematografiche. Come ha spiegato Gianmarco Mazzi, responsabile per Rai1 del programma: “Il progetto editoriale in tv si è basato su 28 dei 38 brani eseguiti a Modena Park dall’artista, tutti i più importanti, per i quali gli organizzatori dell’evento hanno concesso i diritti di trasmissione televisiva, avendo riservato alla proiezione nei cinema la versione integrale del concerto”.

Modena, la soddisfazione del sindaco Muzzarelli.

Contento dell’organizzazione e dell’educazione dei 220mila fan anche il primo cittadino di Modena: “Mi pare che tutto abbia funzionato. Il centro è stato pulito, stiamo iniziando a sistemare anche il parco. Direi che – prosegue Gian Carlo Muzzarelli – entro domani la città ritornerà perfetta ma soprattutto più forte perché Modena ora ha la consapevolezza delle grandi scelte. Modena come ho detto tante volte è un diesel, fa fatica a partire ma quando parte Modena e i modenesi sono i numeri uno”. Promossa a pieni voti l’area verde del parco Ferrari come “un riferimento per gli eventi”.