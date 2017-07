Il Vasco Rossi Tour 2017 aveva un’unica data: quella del 1° luglio al Parco Enzo Ferrari di Modena. Ed è stata un vero e proprio trionfo per il rocker di Zocca! Introdotto dalle note di “Così parlò Zarathustra” di Richard Strauss, Vasco Rossi è salito sul palco e ha iniziato il concerto con “Colpa d’Alfredo“, uno dei suoi brani più emblematici della giovinezza. E per i duecentoventimila accorsi al Modena Park per il concerto che segna il record mondiale assoluto di spettatori paganti è stato subito delirio. Tre ore e mezza di musica che entreranno nella storia.



Il concerto è iniziato con un tuffo nei Setttanta / primi Ottanta. Dopo “Colpa d’Alfredo” si sono infatti susseguite “Blasco Rossi” – inno del popolo del cantautore – “Bollicine” e “Ogni volta“. Quindi è arrivata “Anima fragile” con Gaetano Curreri al pianoforte. Momento di grandissima intensità seguito dalla levità di “Splendida giornata“. Chiodo giallo, immancabile cappellino in testa, Vasco è sembrato subito a suo agio, a dispetto della grandiosità dell’evento, al punto da improvvisare, su “Splendida giornata”, un balletto con un gruppo di fan salite sul palco.

Dopo un intermezzo strumentale Vasco rientra: nuovo giaccone di pelle, questa volta scuro, e momento delicato con “Vivere una favola“. Mano a mano che lo spettacolo si dipana trovano spazio anche pezzi più recenti, come “Come nelle favole“, che segue una “Siamo soli” cantata a squarciagola dai duecentoventimila del Parco Ferrari. Su “Rewind” in platea è un tripudio di reggiseni a vista, e spesso e volentieri volano via anche quelli. Il momento di goliardica esaltazione cede il posto a quello estatico di “Liberi liberi“.

C’è spazio anche per un momento acustico in cui spicca “Canzone per te” tra “L’una per te“, “Ridere di te” e “Va bene va bene così“. La temperatura poi si alza con una doppietta di brani tirati come “Gli spari sopra” e “Sballi ravvicinati del terzo tipo” e la stilettata di “C’è chi dice no“. Si prosegue sfondando le tre ore di concerto, anche se Vasco non sembra affatto risentire della fatica. “Sally” e “Un senso” sono un’accoppiata di rara portata poetica. E poi il finale con un pugno di canzoni simbolo: ci sono “Siamo solo noi” (con un lungo intermezzo per presentare i componenti della band), c’è “Vita spericolata” in una delicata versione piano e voce, un accenno di “Canzone” con una dedica a Massimo Riva (scomparso nel 1999) e “Albachiara“, coronata da una lancio di fuochi di artificio. Si chiude così “Modena Park”, dritto nei libri di storia della musica, con il suo record a livello di numeri e il suo riassunto di 40 anni del meglio del rock italiano.