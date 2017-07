Calciomercato Milan, le ultime news ad oggi, 3 luglio 2017

Calciomercato Milan, Hakan Calhanoglu giunto a Linate. Nuove importanti novità in tema di calciomercato in casa Milan. Il trequartista turco Hakan Calhanoglu è giunto a Linate in seguito ad un accordo di poco più di 20 milioni di euro più un bonus. La società rossonera ha postato una foto su Twitter, e ha scritto: “Benvenuto al Milan. Ecco le foto dell’arrivo all’areoporto. Prossima fermata Milanello alle 17”. La società ha, inoltre, postato un video del suo arrivo in città. Nella giornata di oggi Calhanoglu eseguirà le visite mediche di rito e firmerà il contratto.

Calciomercato Milan, la presentazione di Borini.

In casa Milan, in attesa della firma di Calhanoglu, è stato presentato Fabio Borini. Il neo acquisto ha parlato del suo idolo, un ex milanista: Roberto Baggio. “È il mio idolo. Per vari aspetti è stato un esempio anche fuori dal campo. L’ho incontrato dopo un’operazione alla spalla e mi ha aiutato con le sue parole e il suo modo di pensare. Ha cambiato tante squadre ma è stato sempre amato, sia in Italia che all’estero”.

Calciomercato Milan, con Donnarumma vicini ad un accordo?

Novità ci sono, in casa rossonera, per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha espresso il desiderio di restare al Milan, e la società sarebbe pronta ad offrire il rinnovo. Il Milan dovrebbe offrire al portiere 50 milioni di euro lordi in cinque anni.